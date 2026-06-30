टेनसेंट लगातार खरीद रही अपने शेयर, फिर भी नहीं थम रही गिरावट बिज़नेस Jun 30, 2026

टेनसेंट मई के मध्य से लगभग हर कारोबारी दिन अपने शेयर वापस खरीद रही है। अक्टूबर की शुरुआत से अब तक कंपनी के बाजार मूल्य में 309 अरब डॉलर (करीब 29,000 अरब रुपये) की भारी गिरावट आई थी, जिसके चलते अब उसने शेयर वापसी में तेजी लाई है। इस प्रक्रिया में, अकेले जून में ही कंपनी ने 1.1 अरब डॉलर (करीब 100 अरब रुपये) खर्च किए हैं।

इन तमाम कोशिशों के बावजूद कंपनी के शेयर अपने उच्चतम स्तर से 33 फीसदी से भी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि निवेशकों को कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) योजनाओं पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं है। वे अब ऐसी कंपनियों में निवेश के अवसर तलाश रहे हैं, जो विशेष रूप से AI के क्षेत्र में काम कर रही हैं।