अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के शुरुआती नतीजों से कच्चे तेल में भारी गिरावट
बुधवार (4 नवंबर) सुबह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई। निवेशक अमेरिकी मध्यावधि चुनावों पर करीब से नजर रख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड 103.02 डॉलर (करीब 9,800 रुपये) प्रति बैरल पर आ गया, वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी गिरकर 95.26 डॉलर (करीब 9,000 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया।
भारतीय वायदा बाजारों में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि कांग्रेस पर किसका नियंत्रण होगा और इसी वजह से बाजार में थोड़ी घबराहट दिख रही है।
डेमोक्रेटिक को फायदा होने का संकेत
चुनाव की शुरुआती रिपोर्टें बता रही हैं कि कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिल सकती है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि इस बार वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
इसके अलावा, कतर दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। उधर, अमेरिका में तेल के भंडार में बड़ी कमी आई है, जिससे पता चलता है कि तेल की आपूर्ति घट रही है।