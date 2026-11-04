अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के शुरुआती नतीजों से कच्चे तेल में भारी गिरावट

बुधवार (4 नवंबर) सुबह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई। निवेशक अमेरिकी मध्यावधि चुनावों पर करीब से नजर रख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड 103.02 डॉलर (करीब 9,800 रुपये) प्रति बैरल पर आ गया, वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी गिरकर 95.26 डॉलर (करीब 9,000 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया।

भारतीय वायदा बाजारों में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि कांग्रेस पर किसका नियंत्रण होगा और इसी वजह से बाजार में थोड़ी घबराहट दिख रही है।