मजबूत शुरुआत के बाद डॉलर के मुकाबले 95.91 पर फिसला रुपया
बिज़नेस
बुधवार को रुपया एक बार फिर कमजोर पड़ गया। शुरुआती कारोबार में यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.89 पर खुला था, लेकिन जल्द ही 95.91 तक फिसल गया।
इसके मुख्य कारण डॉलर का मजबूत होना और विदेशी निवेशकों का बाजार से पैसा निकालना है। मंगलवार को यह 95.96 पर बंद हुआ था।
तेल और पश्चिमी एशियाई तनाव ने डाला दबाव
4 सितंबर के बाद से कच्चे तेल के दाम बढ़ने और पश्चिमी एशिया में लगातार जारी तनाव की वजह से रुपया एक फीसदी से ज्यादा गिर चुका है।
दूसरी तरफ, बुधवार को भारतीय शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली। सुबह सेंसेक्स 240.75 अंक चढ़ गया। इसके बावजूद विदेशी निवेशकों की तगड़ी बिकवाली रुपये पर और ज्यादा दबाव बना रही है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें जैसी चिंताएं भी इसे और बढ़ा रही हैं।