मजबूत शुरुआत के बाद डॉलर के मुकाबले 95.91 पर फिसला रुपया

4 सितंबर के बाद से कच्चे तेल के दाम बढ़ने और पश्चिमी एशिया में लगातार जारी तनाव की वजह से रुपया एक फीसदी से ज्यादा गिर चुका है।

दूसरी तरफ, बुधवार को भारतीय शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली। सुबह सेंसेक्स 240.75 अंक चढ़ गया। इसके बावजूद विदेशी निवेशकों की तगड़ी बिकवाली रुपये पर और ज्यादा दबाव बना रही है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें जैसी चिंताएं भी इसे और बढ़ा रही हैं।