डॉलर के आगे रुपया थोड़ा संभला, 7 पैसे मजबूत होकर 95.89 पर खुला

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए आयात को महंगा बना रही हैं और डॉलर की मांग को भी बढ़ा रही हैं। इस समय ब्रेंट क्रूड 107.71 डॉलर (करीब 10,000 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया है।

इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स के 99.61 तक पहुंचने से रुपये जैसी उभरती मुद्राओं को भी ज्यादा दबाव झेलना पड़ रहा है।

इस स्थिति को स्थिर रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दखल दे रहा है, वहीं निवेशक फेडरल रिजर्व के उन फैसलों पर नजर रखे हुए हैं, जिनसे दुनियाभर में पैसों के प्रवाह में बड़ा बदलाव आ सकता है।