अगर, यह समझौता होता है तो भारतीय उत्पादों पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ घटकर 17 फीसदी तक हो सकते हैं।

हालांकि, इसके बदले में भारत को ज्यादा अमेरिकी सामान, खास तौर पर कृषि उत्पादों को अपने बाजार में आने की इजाजत देनी पड़ सकती है, जिस पर राजी होना आसान नहीं होगा।

अगर, अमेरिका के कुछ खास कानून लागू होते हैं तो शुल्क और भी ज्यादा लग सकता है। फिलहाल, भारत आर्थिक फायदों और इससे होने वाले राजनीतिक नुकसानों को तौल रहा है, ताकि अपने हितों को सुरक्षित रख सके।