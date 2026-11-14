जेंसेन हुआंग विवाद के कारण एनवीडिया के शेयर एक सप्ताह 13 फीसदी गिरे
एनवीडिया के शेयरों में इस सप्ताह एक साल से ज्यादा समय की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। यह गिरावट तब आई, जब कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग को दुर्व्यवहार के आरोपों के कारण पद से हटा दिया गया, जिसके बाद शेयर 13 फीसदी नीचे आ गए।
शुक्रवार को शेयर 162.85 डॉलर (करीब 15,000 रुपये) पर बंद हुए। इसके साथ ही शेयरों में लगातार 6 सप्ताह से जारी बढ़त खत्म हुई, जिसने कंपनी के कुल मूल्यांकन से 570 अरब डॉलर (करीब 54,000 अरब रुपये) से ज्यादा का सफाया कर दिया।
कोलेट क्रेस बनीं अंतरिम CEO
हुआंग को हटाने का फैसला कथित प्रेम संबंधों से जुड़े मामले के बाद लिया गया। इसी वजह से इस महीने अब तक 13 विश्लेषकों ने कंपनी के शेयर को डाउनग्रेड किया है। कोलेट क्रेस ने अंतरिम CEO का पदभार संभाला है।
इस बीच कंपनी को राजनीतिक आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है, जहां सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन कंपनी की कड़ी आलोचना कर रही हैं और वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक की गहन जांच की मांग कर रही हैं।
अब सबकी निगाहें एनवीडिया की 17 नवंबर को आने वाली अर्निंग रिपोर्ट और इस महीने के आखिर में थैंक्सगिविंग की छुट्टी से पहले कांग्रेस के सामने हुआंग की गवाही पर टिकी हैं। इन्हीं घटनाओं से तय होगा कि आगे कंपनी का क्या भविष्य होगा?