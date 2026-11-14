जेंसेन हुआंग विवाद के कारण एनवीडिया के शेयर एक सप्ताह 13 फीसदी गिरे

हुआंग को हटाने का फैसला कथित प्रेम संबंधों से जुड़े मामले के बाद लिया गया। इसी वजह से इस महीने अब तक 13 विश्लेषकों ने कंपनी के शेयर को डाउनग्रेड किया है। कोलेट क्रेस ने अंतरिम CEO का पदभार संभाला है।

इस बीच कंपनी को राजनीतिक आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है, जहां सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन कंपनी की कड़ी आलोचना कर रही हैं और वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक की गहन जांच की मांग कर रही हैं।

अब सबकी निगाहें एनवीडिया की 17 नवंबर को आने वाली अर्निंग रिपोर्ट और इस महीने के आखिर में थैंक्सगिविंग की छुट्टी से पहले कांग्रेस के सामने हुआंग की गवाही पर टिकी हैं। इन्हीं घटनाओं से तय होगा कि आगे कंपनी का क्या भविष्य होगा?