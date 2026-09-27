अमेरिका का कर्जा 40,000 अरब डॉलर के पार पहुंचा, ट्रेजरी यील्ड ने बढ़ाई चिंता

हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 40,000 अरब डॉलर (करीब 38 लाख अरब रुपये) का आंकड़ा पार कर गया है। इसके साथ ही, सरकार के लिए कर्ज लेने की दर ट्रेजरी यील्ड पिछले कई सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।

फिलहाल 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 5.23 फीसदी हो गई है, जो 2007 के बाद का सबसे ज्यादा स्तर है, वहीं 30 साल के बॉन्ड पर भी ब्याज दरें 5.49 फीसदी तक चढ़ गई हैं।

ट्रेजरी यील्ड में इस उछाल की बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई टेक्नोलॉजी में हो रहा बड़ा निवेश है। इन वजहों से सरकार के लिए कर्ज लेना अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है।