अमेरिका में AI से नौकरियों में उछाल, यूरोप में 3 साल के उच्च स्तर पर महंगाई

अमेरिका का सेवा क्षेत्र भी तेजी पकड़ रहा है। महंगाई और ईरान संघर्ष जैसे वैश्विक तनावों के बावजूद भी यह क्षेत्र मजबूत बना हुआ है।

दूसरी तरफ, अटलांटिक पार ब्रिटेन में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से करीब करीब 16.2 अरब डॉलर (करीब 1,540 अरब रुपये) का बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो गया है।

एशिया की बात करें तो भारत और मलेशिया ऊर्जा सुरक्षा और AI के वैश्विक उछाल की वजह से मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्ज कर रहे हैं।

दूसरी तरफ, चीन की फैक्ट्रियां अभी भी पटरी पर लौटने के लिए जूझ रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में आर्थिक हालात कितने जुदा हैं।