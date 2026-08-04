अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा विस्तार की फीस बढ़ोतरी की तैयारी

अमेरिकी सरकार H-1B और L-1 वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए फीस बढ़ाने की योजना बना रही है। ये वो वीजा हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका के टेक सेक्टर में काम करने वाले भारतीय पेशेवर बड़ी संख्या में करते हैं।

अगर, यह योजना लागू होती है तो ऐसी कंपनियों को जिनके पास 50 से ज्यादा अमेरिकी कर्मचारी हैं और उनमें से आधे से ज्यादा इन वीजा पर हैं को नए कर्मचारियों को रखने या ट्रांसफर करने के अलावा, किसी भी कर्मचारी का वीजा हर बार बढ़ाने पर भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा।