भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर टिकी 100 फीसदी टैरिफ से बचने की उम्मीदें

यह नया समझौता भारत को अधिक उत्पादन क्षमता को लेकर अमेरिका में चल रही जांच से जुड़े अतिरिक्त टैरिफ से भी बचा सकता है। समझौते पर बातचीत अभी भी चल रही है और भारत की कोशिश है कि वह वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बना रहे।

अच्छी बात यह है कि भारत ने पहले भी अमेरिका के साथ टैरिफ कम करवाने में सफलता पाई है। इसलिए इस बार भी बेहतर नतीजे की उम्मीद है।