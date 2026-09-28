भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर टिकी 100 फीसदी टैरिफ से बचने की उम्मीदें
बिज़नेस
अमेरिका के साथ एक नए व्यापार समझौते से भारत को रूसी तेल और गैस खरीदने वालों पर लगने वाले 100 प्रतिशत तक के भारी टैरिफ से बचाया जा सकता है।
यह टैरिफ हाल ही में बने एक अमेरिकी कानून का हिस्सा है, जिसका निशाना रूसी तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार हैं, लेकिन अभी भी दोनों पक्षों के पास इस बिल में बताई गई राशि पर बातचीत करने और उसे कम करने का मौका है।
वियतनाम और इंडोनेशिया से आगे रहने की कोशिश
यह नया समझौता भारत को अधिक उत्पादन क्षमता को लेकर अमेरिका में चल रही जांच से जुड़े अतिरिक्त टैरिफ से भी बचा सकता है। समझौते पर बातचीत अभी भी चल रही है और भारत की कोशिश है कि वह वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बना रहे।
अच्छी बात यह है कि भारत ने पहले भी अमेरिका के साथ टैरिफ कम करवाने में सफलता पाई है। इसलिए इस बार भी बेहतर नतीजे की उम्मीद है।