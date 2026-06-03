अमेरिका भारत पर लगा सकता है 12.5 फीसदी अतिरिक्त शुल्क, पाकिस्तान पर मेहरबानी बिज़नेस Jun 03, 2026

अमेरिका भारतीय सामानों पर 12.5 फीसदी टैरिफ लगाने की तैयारी में है। अमेरिका का कहना है कि भारत जबरन श्रम से बने उत्पादों को अपनी सप्लाय चेन में आने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है।

भारत उन 54 देशों में से एक है जिन पर अमेरिका यह टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान और कनाडा जैसे दूसरे देशों पर यह टैरिफ 10 फीसदी होगा, जो भारत के मुकाबले कम है। इस फैसले की घोषणा बुधवार (3 जून) को की गई थी।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) कार्यालय ने भारत को उन देशों में शामिल किया है, जो अनुचित व्यापार प्रथाओं का पालन करते हैं।