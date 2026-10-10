जियो के 30,000 करोड़ रुपये के IPO को लेकर दुनियाभर में घूम रहे आकाश-ईशा अंबानी

प्रबंध निदेशक आकाश और गैर-कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स के 30,000 करोड़ रुपये के बड़े आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए दुनियाभर में यात्रा कर रहे हैं।

उनका लक्ष्य अमेरिका, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया से निवेशकों को अपनी ओर खींचना है। वे जियो को केवल एक टेलीकॉम कंपनी के बजाय एक टेक कंपनी के रूप में पेश कर रहे हैं, जो मौजूदा बाजार के हिसाब से एक समझदारी भरा फैसला है।

इन वैश्विक रोड शो के बाद वे भारतीय निवेशकों पर ध्यान देंगे, ताकि भारत के अब तक के सबसे बड़े IPO के लिए सही माहौल बन सके।