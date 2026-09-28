अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 8 अक्टूबर से होगी शुरू, स्मार्टफोन पर मिलेगी जबरदस्त छूट
बिज़नेस
अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2026 आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन कुछ बड़ी छूट पहले ही मिलनी शुरू हो गई हैं।
यह सेल फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज 2026 सेल को कड़ी टक्कर देगी। इसलिए, भीड़ बढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स पर शानदार डील्स हासिल करने का यह बेहतरीन समय है।
इलेक्ट्रॉनिक्स पर 80 फीसदी तक की छूट
आप मैकबुक नियो को 71,990 में या आसुस वीवोबुक 15 (2026) को 59,990 रुपये में ले सकते हैं। वनप्लस N6X (18,499 रुपये) और रेडमी 17 5G (23,999 रुपये) जैसे फोन भी ऑफर पर हैं। साथ ही लावा बोल्ट N2 जैसे बजट फोन केवल 8,729 रुपये में मिल रहे हैं। टीवी और घरेलू उपकरणों पर 80 फीसदी तक की छूट मिल रही है।
SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर आपको अतिरिक्त बचत भी होगी और प्राइम मेंबर्स को इन डील्स का पहले फायदा उठाने का मौका मिलेगा।