भारत में 13 अरब डॉलर और निवेश करेगी अमेजन, प्रधानमंत्री मोदी से मिले CEO एंडी जेस्सी

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:30 pm Jun 25, 202606:30 pm

क्या है खबर?

अमेजन ने भारत में अपना निवेश बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी के CEO एंडी जेस्सी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कंपनी ने भारत में 13 अरब डॉलर (लगभग 1,250 अरब रुपये) के अतिरिक्त निवेश का ऐलान किया है। यह निवेश 2030 तक AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर खर्च होगा। इसके साथ 2026 से 2030 के बीच इस क्षेत्र में अमेजन का प्रस्तावित निवेश 21 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा।