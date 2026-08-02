अमेजन ने AI रणनीति में बदलाव के तहत AGI लैब बंद की

कई जनरेटिव AI प्रोजेक्ट्स को अब बंद किया जा रहा है, जिनमें टेक्स्ट, इमेज और वीडियो मॉडल शामिल हैं। हाई-एंड नोवा मॉडल्स जैसे- प्रीमियर, ओमनी, रील और कैनवस सिर्फ मौजूदा ग्राहकों के लिए ही सक्रिय रहेंगे, लेकिन उनमें कोई नए फीचर्स नहीं जोड़े जाएंगे।

दूसरी तरफ, इंजीनियरिंग टीमें फ्रंटियर मॉडल रिसर्च (FMR) के तहत एकजुट हो रही हैं, जिसका नेतृत्व AI रोबोटिक्स विशेषज्ञ पीटर एबेल कर रहे हैं। उनका लक्ष्य सालाना रीइवेंट कॉन्फ्रेंस में अमेजन का अगली जनरेशन का फाउंडेशन मॉडल लॉन्च करना है।