अमेजन प्राइम डे 2026: QLED से AI वॉशिंग मशीन तक, मिल रही बंपर छूट

56-इंच की टीवी पर 54 फीसदी तक की छूट

आप TSL का 65-इंच Q6C मिनी-LED टीवी सिर्फ 69,980 रुपये में खरीद सकते हैं, जिस पर 54 फीसदी की जबरदस्त छूट मिल रही है।

साथ ही, कूपन के साथ सैमसंग का 396-लीटर बेस्पोक रेफ्रिजरेटर 45,990 रुपये में उपलब्ध है। डाइकिन का 1.5-टन AC 37,425 रुपये में मिल रहा है, वहीं बॉश की 9-किलोग्राम वॉशिंग मशीन 37,890 रुपये में पा सकते हैं। अगर, आप किचन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो एलिका वर्टिकल फिल्टरलेस चिमनी पर 62 फीसदी की छूट मिल रही है और यह सिर्फ 11,489 रुपये में उपलब्ध है।