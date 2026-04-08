अमेजन में फिर बड़े स्तर पर छंटनी की तैयारी, 14,000 लोगों की जाएगी नौकरी
क्या है खबर?
ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजन एक बार फिर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी मई, 2026 तक करीब 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह एक साल के अंदर तीसरी बड़ी छंटनी होगी। इससे पहले जनवरी, 2026 में 16,000 और 2025 के अंत में 14,000 कर्मचारियों को निकाला जा चुका है, जिससे कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है।
असर
इन विभागों पर पड़ सकता है असर
इस संभावित छंटनी का असर अमेजन के कई बड़े विभागों पर पड़ सकता है। इसमें अमेजन वेब सर्विसेज (AWS), रिटेल और ह्यूमन रिसोर्स जैसे अहम डिवीजन शामिल हैं। खासतौर पर मिड-लेवल मैनेजर और व्हाइट-कॉलर कर्मचारियों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ टीमों को पूरी तरह बंद किया जा सकता है, जिससे कई कर्मचारियों की नौकरियां एक साथ प्रभावित हो सकती हैं।
अन्य कंपनियां
अन्य कंपनियों में भी जारी है छंटनी का दौर
अमेजन ही नहीं, बल्कि कई बड़ी टेक कंपनियां भी छंटनी कर रही हैं। हाल ही में ओरेकल ने करीब 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जिनमें 12,000 भारत से बताए गए हैं। इसके अलावा, माइक्रोसॉफ्ट, TCS और एक्सेंचर जैसी कंपनियों ने भी हजारों लोगों को बाहर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेटा भी करीब 15,000 कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रही है, जिससे टेक सेक्टर में दबाव बना हुआ है।
रणनीति वजह
AI और लागत कम करने की रणनीति वजह
इस छंटनी के पीछे कंपनी की रणनीति और लागत कम करने की कोशिश को बड़ी वजह माना जा रहा है। अमेजन अब AI और डाटा सेंटर में भारी निवेश कर रही है और लगभग 125 अरब डॉलर (लगभग 11,600 अरब रुपये) खर्च करने की योजना है। कंपनी के CEO एंडी जेस्सी ने भी कहा है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल से कुछ नौकरियों की जरूरत कम हो सकती है, जिससे भविष्य में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।