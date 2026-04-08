अमेजन में फिर बड़े स्तर पर छंटनी की तैयारी, 14,000 लोगों की जाएगी नौकरी

इस संभावित छंटनी का असर अमेजन के कई बड़े विभागों पर पड़ सकता है। इसमें अमेजन वेब सर्विसेज (AWS), रिटेल और ह्यूमन रिसोर्स जैसे अहम डिवीजन शामिल हैं। खासतौर पर मिड-लेवल मैनेजर और व्हाइट-कॉलर कर्मचारियों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ टीमों को पूरी तरह बंद किया जा सकता है, जिससे कई कर्मचारियों की नौकरियां एक साथ प्रभावित हो सकती हैं।

रणनीति वजह

AI और लागत कम करने की रणनीति वजह

इस छंटनी के पीछे कंपनी की रणनीति और लागत कम करने की कोशिश को बड़ी वजह माना जा रहा है। अमेजन अब AI और डाटा सेंटर में भारी निवेश कर रही है और लगभग 125 अरब डॉलर (लगभग 11,600 अरब रुपये) खर्च करने की योजना है। कंपनी के CEO एंडी जेस्सी ने भी कहा है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल से कुछ नौकरियों की जरूरत कम हो सकती है, जिससे भविष्य में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।