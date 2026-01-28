अमेजन ने गलती से भेजा छंटनी का ईमेल, कर्मचारियों की बढ़ी चिंता

अमेजन ने गलती से भेजा छंटनी का ईमेल, कर्मचारियों की बढ़ी चिंता
क्या है खबर?
अमेजन के एक इंटरनल ईमेल के बाद कंपनी के कर्मचारियों में चिंता और असमंजस की स्थिति बन गई है। इस ईमेल में ऑर्गनाइजेशनल बदलावों का जिक्र किया गया था, लेकिन छंटनी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह ईमेल अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के कर्मचारियों को भेजा गया था। इसमें कहा गया कि कुछ बदलाव भविष्य की तैयारी का हिस्सा हैं। इसके बाद कई कर्मचारियों को अपनी नौकरी को लेकर चिंता सताने लगी है।
भ्रम
'प्रोजेक्ट डॉन' नाम से फैला भ्रम
ईमेल का सब्जेक्ट 'प्रोजेक्ट डॉन' था, जिससे कर्मचारियों में और ज्यादा भ्रम पैदा हुआ। कुछ ही समय बाद यह ईमेल वापस ले लिया गया या कैंसल हो गया, जिससे कन्फ्यूजन और बढ़ गया। अमेजन ने साफ नहीं किया है कि प्रोजेक्ट डॉन का मतलब क्या है। कंपनी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है, जिससे कर्मचारियों के बीच अनिश्चितता बनी हुई है और सवाल उठ रहे हैं।
आशंका
AWS और रिटेल यूनिट में कटौती की आशंका
ईमेल के समय को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेजन जल्द ही छंटनी के नए दौर की घोषणा कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, AWS और रिटेल यूनिट्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं। इससे पहले कंपनी अक्टूबर में 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की कटौती की बात कह चुकी है। अमेजन के CEO एंडी जेस्सी पहले भी कह चुके हैं कि कंपनी कम मैनेजमेंट लेयर और तेज फैसलों पर फोकस करेगी।
रिटेल बिजनेस
रिटेल बिजनेस में भी बड़े बदलाव
इसी बीच अमेजन ने अपने ग्रोसरी बिजनेस में भी बड़े बदलावों की घोषणा की है। कंपनी अमेजन फ्रेश सुपरमार्केट और गो स्टोर्स बंद करेगी और व्होल फूड व ऑनलाइन डिलीवरी पर ध्यान देगी। ग्रोसरी यूनिट के प्रमुख ने कहा कि ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए सोच-समझकर फैसले लेने जरूरी हैं। आने वाले दिनों में कंपनी और बदलाव कर सकती है, जिस पर निवेशक और कर्मचारी दोनों नजर बनाए हुए हैं।