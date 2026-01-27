अमेजन कर सकती है 16,000 कर्मचारियों की छंटनी, इन विभागों पर पड़ेगा असर

ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन आज (27 जनवरी) बड़े स्तर पर अपने कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, इस छंटनी से करीब 16,000 लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। यह कदम कंपनी के बड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2026 के मध्य तक अमेजन लगभग 30,000 कॉर्पोरेट पद खत्म कर सकती है। इस बार भारत समेत कई देशों की टीमें इसकी चपेट में आ सकती हैं।

असर किन विभागों और टीमों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर? रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेजन की इस छंटनी का असर कई बड़े डिवीजन पर पड़ सकता है। इसमें अमेजन वेब सर्विसेज (AWS), अमेजन प्राइम वीडियो, रिटेल ऑपरेशंस और कंपनी की इंटरनल HR यूनिट शामिल हैं। भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई की कॉर्पोरेट टीमें इस बार ज्यादा जोखिम में बताई जा रही हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर कर्मचारियों की चर्चाओं से संकेत मिल रहे हैं कि कई विभागों में पहले से हीसंख्या तैयारी शुरू हो चुकी है।

संख्या अब तक कितनी नौकरियां जा चुकी हैं? रॉयटर्स समेत कई रिपोर्टों के अनुसार, अमेजन 2025 के आखिर तक करीब 30,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती का प्लान बना रहा है। कंपनी पहले ही अक्टूबर में लगभग 14,000 व्हाइट-कॉलर पद खत्म कर चुकी है। अगर इस दौर में 16,000 और नौकरियां जाती हैं, तो यह 2022 और 2023 की कुल 27,000 छंटनियों से भी ज्यादा होगी। हालांकि, अमेजन के पास अभी भी दुनियाभर में करीब 15.7 लाख कर्मचारी हैं।

