UK में अमेजन ऑटोस के जरिए उपलब्ध होने वाले पहले ब्रांड्स में से एक हुंडई होगा। यह इस पर आयोनिक-3, आयोनिक-5, कोना और i20 जैसी गाड़ियां पेश करेगी।

वर्टू मोटर्स की पुरानी गाड़ियां भी यहां खरीदने के लिए मिलेंगी। कीमतों का फैसला हालांकि, डीलरशिप ही करेंगी, लेकिन अमेजन का मकसद कार खरीदने के अनुभव को बहुत आसान और पारदर्शी बनाना है।

इसमें कोई उलझाने वाले कदम या छिपी हुई जानकारी नहीं होगी। उम्मीद है कि आगे चलकर और भी कई ब्रांड्स और डीलर इससे जुड़ेंगे।