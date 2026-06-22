अमेजन ने भारत में जल संरक्षण के प्रयासों का किया खुलासा बिज़नेस Jun 22, 2026

अमेजन ने कहा है कि उसके भारतीय परिचालन ने पानी बचाने के मामले में एक अहम मुकाम हासिल किया है। यह ऐसे समय में हुआ है, जब दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों पर ज्यादा प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर्स के विस्तार को लेकर दबाव बढ़ रहा है।

वह भारत में आधिकारिक तौर पर 'वॉटर पॉजिटिव' हो गई है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कार्यालयों, गोदामों और डाटा सेंटर्स में जितना पानी इस्तेमाल करती है, उससे ज्यादा पानी वह स्थानीय समुदायों को वापस लौटा रही है।

उसकी यह बड़ी उपलब्धि अपने तय लक्ष्य से एक साल पहले ही हासिल कर ली है। इसके लिए कंपनी ने अपने सेंटर्स में पानी की खपत कम करने के साथ-साथ वॉटरशेड बहाली और कुशल सिंचाई के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।