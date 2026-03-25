अमेजन ने फॉना रोबोटिक्स का अधिग्रहण किया, बच्चों के आकार के रोबोट बनाने में विशेषज्ञता
क्या है खबर?
अमेजन ने फॉना रोबोटिक्स का अधिग्रहण कर लिया है, जो मेटा और गूगल के पूर्व इंजीनियर्स द्वारा स्थापित 2 साल पुराना स्टार्टअप है। यह बच्चों के आकार के ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित कर रहा है। इससे यह उभरते हुए उपभोक्ता मानवाकार रोबोट बाजार में कदम रखने वाली नवीनतम तकनीकी दिग्गज कंपनी बन गई है। सौदे की शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है। यह जरूर पता चला है कि फॉना के 2 संस्थापकों सहित कर्मचारी अमेजन में शामिल होंगे।
बयान
अधिग्रहण को लेकर कंपनी ने क्या कहा?
अमेजन के एक प्रवक्ता ने अधिग्रहण की पुष्टि करते हुए कहा कि कंपनी सभी के लिए सक्षम, सुरक्षित और मनोरंजक रोबोट बनाने के फॉना के दृष्टिकोण से उत्साहित है। उन्होंने आगे कहा, "अमेजन की रोबोटिक्स विशेषज्ञता, खुदरा और डिवाइस व्यवसायों के माध्यम से ग्राहकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने के नए तरीके खोजने के लिए उत्सुक हैं।" उसके लगभग 50 कर्मचारी अमेजन में शामिल होंगे और कंपनी स्प्राउट रोबोट को बाहरी शोधकर्ताओं को देना जारी रखेगी।
उत्पाद
स्प्राउट है कंपनी का पहला रोबोट
फॉना ने इस साल की शुरुआत में अपने पहले उत्पाद स्प्राउट नामक करीब 27 किलोग्राम वजन के 2 पैरों वाले रोबोट को चुनिंदा अनुसंधान और विकास भागीदारों को भेजना शुरू किया है। यह प्रतिद्वंद्वी ह्यूमनॉइड मशीनों से छोटा है और फॉना का मानना है कि यह घरों और कार्यालयों में खिलौने उठाने और रसोई से खाना लाने जैसे काम कर सकता है। यह अमेजन का इस महीने ऑटोनॉमस रोबोटिक्स स्टार्टअप रिवर के बाद दूसरा रोबोटिक्स अधिग्रहण है।