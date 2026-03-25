अमेजन बच्चों के आकार के रोबोट बनाएगी (तस्वीर: एक्स/@ritwikpavan)

अमेजन ने फॉना रोबोटिक्स का अधिग्रहण किया, बच्चों के आकार के रोबोट बनाने में विशेषज्ञता

क्या है खबर?

अमेजन ने फॉना रोबोटिक्स का अधिग्रहण कर लिया है, जो मेटा और गूगल के पूर्व इंजीनियर्स द्वारा स्थापित 2 साल पुराना स्टार्टअप है। यह बच्चों के आकार के ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित कर रहा है। इससे यह उभरते हुए उपभोक्ता मानवाकार रोबोट बाजार में कदम रखने वाली नवीनतम तकनीकी दिग्गज कंपनी बन गई है। सौदे की शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है। यह जरूर पता चला है कि फॉना के 2 संस्थापकों सहित कर्मचारी अमेजन में शामिल होंगे।