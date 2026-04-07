अमन गुप्ता की ऑफबीट स्टूडियोज को मिला 100 करोड़ रुपये का निवेश
क्या है खबर?
बोट के संस्थापक अमन गुप्ता ने अपने नए वेंचर ऑफबीट स्टूडियोज के लिए 100 करोड़ रुपये की सीड फंडिंग जुटाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक पोस्ट में गुप्ता ने बताया है कि यह फंडिंग कंपनी के शुरुआती विकास और विस्तार के लिए ली गई है। गुप्ता ने साफ कहा कि यह निवेश सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि मजबूत ग्लोबल पार्टनरशिप और बेहतर ग्रोथ के लिए किया गया है, जिससे कंपनी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
निवेश
किसने किया निवेश?
इस फंडिंग राउंड की अगुवाई बेसेमर वेंचर पार्टनर्स ने की है, जो दुनिया की सबसे पुरानी और भरोसेमंद निवेश कंपनियों में से एक मानी जाती है। यह फर्म 1911 से सक्रिय है और 18 अरब डॉलर (लगभग 1,700 अरब रुपये) से ज्यादा एसेट्स मैनेज करती है। इसके पोर्टफोलियो में शॉपिफाई, कैनवा, एंथ्रोपिक जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह 145 से ज्यादा IPO और 300 से अधिक कंपनियों में निवेश कर चुकी है।
निवेशक
गुप्ता ने बताया क्यों चुना यह निवेशक?
गुप्ता ने कहा कि उन्होंने सिर्फ फंड के लिए निवेश नहीं लिया है। उनके अनुसार सही निवेशक कंपनी को स्पीड, नेटवर्क और भरोसा देता है। उन्होंने AI और टेक्नोलॉजी को भविष्य का बड़ा क्षेत्र बताया है। गुप्ता ने कहा कि सही पार्टनर के साथ कंपनी तेजी से आगे बढ़ सकती है और नए मार्केट में आसानी से विस्तार कर सकती है, जिससे बिजनेस को लंबे समय तक फायदा मिल सकता है।
कंपनी
ऑफबीट स्टूडियोज को लेकर जानकारी सीमित
ऑफबीट स्टूडियोज के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है और कंपनी ने अपने कामकाज को लेकर ज्यादा खुलासा भी नहीं किया है। इसे 3 मार्च को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके बिजनेस मॉडल, टीम, सेक्टर या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अभी यह तय नहीं है कि इसका बोट से सीधा जुड़ाव होगा या नहीं। कंपनी आगे किस दिशा में काम करेगी, इसका पूरा रोडमैप आने वाले समय में धीरे-धीरे सामने आएगा।
IPO
बोट IPO और बदलाव पर नजर
इस बीच बोट की पेरेंट कंपनी इमेजन मार्केटिंग को IPO के लिए मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी का लक्ष्य करीब 13,000 करोड़ रुपये का वैल्यूएशन हासिल करना है। इससे पहले 2022 में कंपनी 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना चुकी थी। अब नई रणनीति के तहत कंपनी बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। लीडरशिप में बदलाव भी हुए हैं, जिससे कंपनी आगे और तेजी से बढ़ने की योजना बना रही है।