ओरेकल ने हजारों कर्मचारियों की छंटनी के बाद हिलेरी मैक्ससन को नया CFO किया नियुक्त

टेक कंपनी ओरेकल ने हाल ही में भारत समेत दुनिया के कई देशों में हजारों कर्मचारियों की छंटनी की है। अब इस छंटनी के बाद कंपनी ने मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) के पद में भी बदलाव किया है और हिलेरी मैक्ससन को नया CFO नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू हुई है और कंपनी ने इसे बड़े संगठनात्मक बदलाव और भविष्य की रणनीति का अहम हिस्सा बताया है।

अनुभव नई CFO को इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुभव मैक्ससन को इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में कई सालों का मजबूत और व्यावहारिक अनुभव है, जिसे कंपनी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। डग केहरिंग, जो पहले CFO थे, अब कंपनी के दूसरे अहम और रणनीतिक कामों पर ध्यान देंगे। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ऐसे अनुभवी लीडर को लाना चाहती थी, जो बड़े निवेश, खर्च और तकनीकी विस्तार को बेहतर तरीके से संभाल सके और मजबूत वित्तीय योजना तैयार कर सके।

AI AI और क्लाउड विस्तार पर तेज काम ओरेकल इस समय AI और क्लाउड सर्विसेज को तेजी से बढ़ाने के लिए लगातार बड़े स्तर पर काम कर रहा है। कंपनी बड़े और आधुनिक डाटा सेंटर तैयार कर रही है, जिससे बढ़ती वैश्विक मांग को आसानी से पूरा किया जा सके। इसके लिए कंपनी भारी निवेश कर रही है और जरूरत पड़ने पर कर्ज भी ले रही है। मैक्ससन ने कहा कि उनका लक्ष्य लंबे समय तक ग्राहकों और निवेशकों के लिए स्थिर और मजबूत वैल्यू तैयार करना है।

Advertisement