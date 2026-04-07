रैपर ऑफसेट को मारी गई गोली, अस्पताल में भर्ती

मशहूर रैपर ऑफसेट गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती; जानिए कैसी है तबीयत

लेखन ज्योति सिंह 11:13 am Apr 07, 202611:13 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड के मशहूर रैपर ऑफसेट को लेकर चौंकाने वाली खबर आई है। 6 अप्रैल की शाम फ्लोरिडा के हॉलीवुड में एक होटल के बाहर उन्हें गोली मार दी गई। इस घटना के पता लगते ही फैंस का दिल टूट गया और वह चिंतित हो गए हैं। रैपर के प्रतिनिधि ने घटना की पुष्टि करते हुए बयान में बताया कि ऑफसेट फिलहाल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। उन्हें डॉक्टर की कड़ी निगरानी में रखा गया है। उनकी हालत स्थिर है।