अल्फाबेट करेगी इंटरसेक्ट पावर का अधिग्रहण, जानिए कितने में होगा सौदा
क्या है खबर?
गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने डाटा सेंटर और स्वच्छ ऊर्जा विकास कंपनी इंटरसेक्ट पावर को 4.75 अरब डॉलर (करीब 427 अरब रुपये) नकद में खरीदने की घोषणा की है। इसमें उसका पूर्व लिया गया ऋण भी शामिल है। अमेरिकी बिजली ग्रिड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी तकनीकी कंपनियों ने ऊर्जा कंपनियों में निवेश बढ़ा दिया है। इससे कंपनियों में होड़ भी तेज हो गई है।
साझेदारी
केवल नए प्रोजेक्ट्स में होगी भागीदारी
इस अधिग्रहण में इंटरसेक्ट की भविष्य की विकास परियोजनाएं शामिल हैं, लेकिन इसका मौजूदा परिचालन इसमें शामिल नहीं है, जिसे अन्य निवेशकों की ओर से खरीदा जाएगा और एक अलग कंपनी के रूप में प्रबंधित किया जाएगा। 2028 तक इसकी लगभग 10.8 गीगावाट बिजली उत्पादन करने वाली परियोजनाएं चालू होने या विकास के चरण में होने की उम्मीद है। यह अधिग्रहण ऊर्जा क्षेत्र में अल्फाबेट के निवेश और साझेदारियों की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ता है।
फायदा
क्यों जरूरी है यह अधिग्रहण?
इस अधिग्रहण से अल्फाबेट को नए डाटा सेंटर्स के साथ-साथ अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी और उसे स्थानीय बिजली कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डाटा सेंटर्स को बिजली प्रदान करने वाली ऊर्जा तक पहुंच सुरक्षित करना AI मॉडल को प्रशिक्षित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यही कारण है कि टेक दिग्गज AI के विकास के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग और बिजली क्षमता बढ़ाने पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है।