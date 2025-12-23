अल्फाबेट डाटा सेंटर्स की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही है

अल्फाबेट करेगी इंटरसेक्ट पावर का अधिग्रहण, जानिए कितने में होगा सौदा

क्या है खबर?

गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने डाटा सेंटर और स्वच्छ ऊर्जा विकास कंपनी इंटरसेक्ट पावर को 4.75 अरब डॉलर (करीब 427 अरब रुपये) नकद में खरीदने की घोषणा की है। इसमें उसका पूर्व लिया गया ऋण भी शामिल है। अमेरिकी बिजली ग्रिड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी तकनीकी कंपनियों ने ऊर्जा कंपनियों में निवेश बढ़ा दिया है। इससे कंपनियों में होड़ भी तेज हो गई है।