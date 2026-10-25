अगले सप्ताह दिग्गज टेक कंपनियां पेश करेंगी अपनी कमाई के आंकड़े

गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन अपनी ताजा कमाई के आंकड़े आगामी सप्ताह जारी करने वाली हैं। सभी की नजर इस बात पर है कि ये बड़ी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते चलन का फायदा किस तरह उठा रही हैं। ये रिपोर्ट्स ऐसे समय में आ रही हैं, जब लगभग 160 बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी अपने नतीजे बता रही हैं।

दरअसल, पिछले सप्ताह AI पर होने वाले खर्च को लेकर चिंताओं के कारण नैस्डैक बाजार में काफी गिरावट दर्ज की गई थी।