दिग्गज टेक कंपनियों के नतीजों पर टिकी शेयर बाजारों की निगाहें
अल्फाबेट और इंटेल जैसी दिग्गज टेक कंपनियां इस सप्ताह अपने तिमाही नतीजे पेश कर रही हैं। इन अपडेट्स से बाजार की दिशा तय होने की उम्मीद है।
खासकर अल्फाबेट की 22 जुलाई को आने वाली रिपोर्ट पर सबकी नजर है क्योंकि इससे पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में कंपनी के बड़े निवेश का उद्योग पर क्या असर हो रहा है।
अल्फाबेट के खर्च से सेमीकंडक्टर शेयरों में बढ़त
अल्फाबेट का खर्च सेमीकंडक्टर शेयरों में बढ़त ला रहा है। अगर, ये कंपनियां AI पर होने वाले खर्च को कम करने का इशारा देती हैं तो इसका असर पूरे चिप सेक्टर पर पड़ सकता है।
इंटेल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स भी अपने नतीजे जारी करेंगे, जिससे पता चलेगा कि एक उतार-चढ़ाव भरे साल के बाद सेमीकंडक्टर सेक्टर की क्या स्थिति है।
इसी बीच, S&P 500 की 80 से ज्यादा कंपनियां भी अपने नतीजे साझा करेंगी। विश्लेषकों को उम्मीद है कि दुनियाभर के तनाव और महंगाई की चिंताओं के बावजूद मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी होगी।