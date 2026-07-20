दिग्गज टेक कंपनियों के नतीजों पर टिकी शेयर बाजारों की निगाहें

अल्फाबेट का खर्च सेमीकंडक्टर शेयरों में बढ़त ला रहा है। अगर, ये कंपनियां AI पर होने वाले खर्च को कम करने का इशारा देती हैं तो इसका असर पूरे चिप सेक्टर पर पड़ सकता है।

इंटेल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स भी अपने नतीजे जारी करेंगे, जिससे पता चलेगा कि एक उतार-चढ़ाव भरे साल के बाद सेमीकंडक्टर सेक्टर की क्या स्थिति है।

इसी बीच, S&P 500 की 80 से ज्यादा कंपनियां भी अपने नतीजे साझा करेंगी। विश्लेषकों को उम्मीद है कि दुनियाभर के तनाव और महंगाई की चिंताओं के बावजूद मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी होगी।