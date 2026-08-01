AI पर बड़ा दांव लगाने से अल्फाबेट और मेटा को लगा तगड़ा झटका

AI पर बड़ा दांव लगाने से अल्फाबेट और मेटा को लगा तगड़ा झटका
बड़ी तकनीकी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर खूब पैसा खर्च कर रही हैं, लेकिन अभी तक निवेशकों को इसके अच्छे नतीजे नहीं दिख रहे हैं।
अल्फाबेट ने 2004 के बाद पहली बार अपना फ्री कैश फ्लो नकारात्मक दर्ज किया है, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक में गिरावट आई।
मेटा की स्थिति भी अल्फाबेट से कुछ खास बेहतर नहीं है। उसका फ्री कैश फ्लो तो 91 फीसदी तक गिर गया है, इसके बावजूद उसने AI पर खर्च बढ़ाने की योजना बनाई है।
माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक में 8 फीसदी का उछाल
दूसरी ओर, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने AI खर्च के लक्ष्यों में कोई बदलाव नहीं किया और इसके स्टॉक में 8 फीसदी की शानदार उछाल देखने को मिली।
निवेशक सिर्फ बड़ी-बड़ी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे, वे ठोस नतीजे देखना चाहते हैं।
विश्लेषक क्रिस वुड ने आगाह किया है कि जो कंपनियां AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रही हैं, उन्हें शायद भविष्य में उतना फायदा न मिले जिसकी वे उम्मीद कर रहे हैं।