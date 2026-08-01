AI पर बड़ा दांव लगाने से अल्फाबेट और मेटा को लगा तगड़ा झटका

बड़ी तकनीकी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर खूब पैसा खर्च कर रही हैं, लेकिन अभी तक निवेशकों को इसके अच्छे नतीजे नहीं दिख रहे हैं।

अल्फाबेट ने 2004 के बाद पहली बार अपना फ्री कैश फ्लो नकारात्मक दर्ज किया है, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक में गिरावट आई।

मेटा की स्थिति भी अल्फाबेट से कुछ खास बेहतर नहीं है। उसका फ्री कैश फ्लो तो 91 फीसदी तक गिर गया है, इसके बावजूद उसने AI पर खर्च बढ़ाने की योजना बनाई है।