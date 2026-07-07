ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स AI की मदद से डिलीवरी को बना रही तेज और भरोसेमंद बिज़नेस Jul 07, 2026

बढ़ते ईंधन के दाम जैसी चुनौतियों के बावजूद भी ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्मार्ट टेक का इस्तेमाल कर रही है, ताकि सामान की डिलीवरी तेज और भरोसेमंद बन सके।

एक बड़े कारोबारी बदलाव के बाद अब यह कंपनी 19,000 से ज्यादा पिन कोड तक अपनी सेवाएं दे रही है। कंपनी चीजों को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और रियल-टाइम ट्रैकिंग का सहारा ले रही है।