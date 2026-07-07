ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स AI की मदद से डिलीवरी को बना रही तेज और भरोसेमंद
बढ़ते ईंधन के दाम जैसी चुनौतियों के बावजूद भी ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्मार्ट टेक का इस्तेमाल कर रही है, ताकि सामान की डिलीवरी तेज और भरोसेमंद बन सके।
एक बड़े कारोबारी बदलाव के बाद अब यह कंपनी 19,000 से ज्यादा पिन कोड तक अपनी सेवाएं दे रही है। कंपनी चीजों को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और रियल-टाइम ट्रैकिंग का सहारा ले रही है।
हर काम के लिए पेश कर रही डिजिटल प्लेटफॉर्म
नई सरकारी नीतियों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ऑलकार्गो गोदाम प्रबंधन से लेकर रूट प्लानिंग तक हर काम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश कर रहा है।
कंपनी छोटे व्यापारियों और रिटेल ग्राहकों के लिए एक प्रीपेड वॉलेट लाने की भी योजना बना रही है, जिसमें लॉयल्टी पॉइंट और कैशबैक जैसे फायदे मिलेंगे।
इसका मकसद बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखना है, क्योंकि भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर लगातार स्मार्ट होता जा रहा है।