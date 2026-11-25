IIFL कैपिटल का अनुमान है कि ग्रेन्यूल्स इंडिया वित्त वर्ष 2029 तक हर साल अपने राजस्व को 17 फीसदी बढ़ाएगी और इसका मुनाफा तो इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा।

कंपनी अभी से अमेरिका के कंज्यूमर जेनेरिक्स बाजार में मूल्यांकन के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। अगले 3 सालों में इसका इरादा अपने पेप्टाइड CDMO से मिलने वाले राजस्व को दोगुना से भी ज्यादा करने का है। दूसरी तरफ, पिछली तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 39.2 फीसदी बढ़ा है।

इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि ग्रेन्यूल्स की वित्तीय हालत आने वाले समय में काफी मजबूत रहेगी और नकदी प्रवाह भी अच्छा बना रहेगा।