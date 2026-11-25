विश्लेषकों ने ग्रेन्यूल्स इंडिया के शेयरों पर जताया भरोसा
ग्रेन्यूल्स इंडिया कंपनी पर इन दिनों शेयर बाजार के विश्लेषकों का भरोसा काफी बढ़ा हुआ है। हर एक विश्लेषक ने इसके शेयर खरीदने की सलाह दी है।
IIFL कैपिटल ने तो इसके शेयर की लक्ष्य कीमत 1,050 रुपये तय की है। यह मौजूदा कीमत से करीब 25.3 फीसदी तक की उछाल का इशारा करता है।
दरअसल, कंपनी की ग्रोथ खासकर कंज्यूमर जेनेरिक्स और ऑन्कोलॉजी मेडिसिन के साथ-साथ पेप्टाइड कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन (CDMO) बिजनेस में जबरदस्त बढ़ोतरी दिख रही है, जिसकी वजह से बाजार में इसकी खूब चर्चा है।
राजस्व में 17 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान
IIFL कैपिटल का अनुमान है कि ग्रेन्यूल्स इंडिया वित्त वर्ष 2029 तक हर साल अपने राजस्व को 17 फीसदी बढ़ाएगी और इसका मुनाफा तो इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा।
कंपनी अभी से अमेरिका के कंज्यूमर जेनेरिक्स बाजार में मूल्यांकन के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। अगले 3 सालों में इसका इरादा अपने पेप्टाइड CDMO से मिलने वाले राजस्व को दोगुना से भी ज्यादा करने का है। दूसरी तरफ, पिछली तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 39.2 फीसदी बढ़ा है।
इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि ग्रेन्यूल्स की वित्तीय हालत आने वाले समय में काफी मजबूत रहेगी और नकदी प्रवाह भी अच्छा बना रहेगा।