अलीबाबा ने लॉन्च किया अपना सबसे ताकतवर ओपन-सोर्स क्यूवेन 3.8-मैक्स मॉडल

क्यूवेन 3.8-मैक्स मॉडल टेक्स्ट, कोडिंग और कई चरणों वाले एजेंटिक जैसे बड़े और जटिल कामों के लिए तैयार किया गया है। अलीबाबा ने इस मॉडल के वेट्स और कोड को जारी करने की तैयारी की है, ताकि कंपनियां इसे अपने खुद के सर्वर पर और अपने डिवाइसेज पर चला सकें।

यह कदम अमेरिकी टेक दिग्गजों के उस चलन को बदल सकता है, जहां वे अपने AI मॉडल को आमतौर पर गुप्त रखते हैं।

दूसरी ओर, जब गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के लिए AI की लागत लगातार बढ़ रही है, तब ऐसे कुशल मॉडल कंपनियों के बजट को नियंत्रित रखने में काफी अहम हो सकते हैं।