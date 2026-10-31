अलास्का एयर ने नुकसान बचाने के लिए 200 कर्मचारियों को निकाला

जिन कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है, उन्हें दिसंबर तक वेतन दिया जाएगा और साथ ही सेवरेंस राशि भी मिलेगी।

इन मुश्किल फैसलों के बावजूद पिछले तिमाही में अलास्का एयर ग्रुप की कमाई में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, इस साल ईंधन पर 1.8 अरब डॉलर (करीब 170 अरब रुपये) का अतिरिक्त खर्च होने के कारण मुनाफे पर बुरा असर पड़ा है।

इन सब के बावजूद एयरलाइन अपनी प्रीमियम और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का विस्तार करने की योजना बना रही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बेन मिनिकुची का कहना है कि आगे खर्च को लेकर और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी।