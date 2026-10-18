IIT मद्रास के पूर्व छात्र ने AI स्टार्टअप के लिए जुटाए 90 लाख डॉलर

रामदास के पास IIT मद्रास और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री हैं। साथ ही प्रॉक्टर एंड गैंबल में काम करने का अनुभव भी है। उनके शोध में ऐसे सामग्री की तलाश की गई, जो कॉपर जैसे पुराने विकल्पों से बेहतर हों।

कंपनी का कहना है कि वे AI का इस्तेमाल करके लैब से फैब्रिकेशन तक के सफर को तेज कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि नई तकनीक को लैब से असली उत्पादों तक पहुंचाना बहुत आसान और तेज बनाया जाए।