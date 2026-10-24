अकासा एयर ने दिल्ली-विशाखापट्टनम के बीच शुरू की रोजाना की सीधी उड़ानें

उड़ान दिल्ली से सुबह 5:55 बजे उड़ान भरेगी, जो विशाखापट्टनम सुबह 8:20 बजे पहुंचेगी। वापसी की उड़ान विशाखापट्टनम से सुबह 9:05 बजे होगी, जो दिल्ली सुबह 11:30 बजे पहुंचेगी।

GVIAL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कंवरबीर सिंह कालरा ने इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

उम्मीद है कि इन उड़ानों के किराए भी किफायती होंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यात्रियों को पहले से कहीं ज्यादा विकल्प मिलेंगे।