अकासा एयर ने दिल्ली-विशाखापट्टनम के बीच शुरू की रोजाना की सीधी उड़ानें
अकासा एयर ने विशाखापट्टनम और दिल्ली के बीच सीधी रोजाना की उड़ानें शुरू की हैं, जो भोगपुरम के ASR अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से चलेंगी।
यह कदम छात्रों, पर्यटकों, कारोबारी लोगों और अपने परिवार से मिलने जाने वालों सभी के लिए सफर को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। इस मार्ग पर अकासा तीसरी एयरलाइन बन गई है, जिससे यात्रियों को अब ज्यादा सीटें और अलग-अलग समय के विकल्प मिलेंगे।
पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
उड़ान दिल्ली से सुबह 5:55 बजे उड़ान भरेगी, जो विशाखापट्टनम सुबह 8:20 बजे पहुंचेगी। वापसी की उड़ान विशाखापट्टनम से सुबह 9:05 बजे होगी, जो दिल्ली सुबह 11:30 बजे पहुंचेगी।
GVIAL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कंवरबीर सिंह कालरा ने इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।
उम्मीद है कि इन उड़ानों के किराए भी किफायती होंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यात्रियों को पहले से कहीं ज्यादा विकल्प मिलेंगे।