आकासा एयर जयपुर से शुरू करेगी मुंबई और बेंगलुरु की उड़ानें

अकासा एयर 11 अक्टूबर से जयपुर से मुंबई और बेंगलुरु के बीच हर रोज सीधी उड़ानें शुरू करने जा रही है। राजस्थान में एयरलाइन की यह पहली सेवा है, जिससे इन शहरों के बीच सफर अब और आसान हो जाएगा।

जयपुर से बेंगलुरु के लिए पहली उड़ान सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और दोपहर 2:00 बजे तक बेंगलुरु पहुंच जाएगी, जिससे लोगों के लिए झटपट कहीं भी घूमने का प्लान बनाना ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा।