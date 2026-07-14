महंगे जेट फ्यूल और ईरान तनाव से निपटने के लिए अकासा एयर जुटा रही 1,050 करोड़ रुपये

एयरलाइन कंपनी अकासा एयर ने बढ़ते जेट फ्यूल के दामों और ईरान में चल रहे तनाव से उड़ानों में आ रही दिक्कतों से निपटने के लिए 1,050 करोड़ रुपये का फंड जुटा रही है।

एयरलाइन के कुल खर्च का लगभग 40 फीसदी हिस्सा जेट फ्यूल पर खर्च होता है। इसी को देखते हुए अकासा एयर इक्विटी के जरिए 800 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

इस रकम में से 500 करोड़ रुपये मौजूदा मालिकों से आएंगे, जबकि बाकी पूंजी एक एशियाई और एक अमेरिकी निवेशक से मिलेगी।