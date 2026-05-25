अकासा एयर ने उड़ान क्षमता में किया इजाफा, दूसरी एयरलाइन कर रहीं कटौती 

226 विमानों का दिया ऑर्डर

इन 2 महीनों में अकासा एयर ने 10,000 से ज्यादा उड़ानें भरीं, जो कुल भारतीय एयरलाइंस की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का करीब 4.7 फीसदी है। किसी नई एयरलाइन के लिए यह काफी बड़ी उपलब्धि है।

मार्च में, अकासा ने घरेलू यात्रियों में से 5.4 फीसदी को अपनी एयरलाइन से सफर कराया है और यह सब उसके 38 बोइंग 737 मैक्स जेट्स के बेड़े के साथ संभव हुआ है।

एयरलाइन ने उड़ाने बढ़ाने के लिए पहले ही 226 और प्लेन का ऑर्डर दे दिया है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब दूसरी बड़ी एयरलाइंस महंगे ईंधन और ईरानी हवाई क्षेत्र से बचने के लिए लंबी उड़ानें भरने की वजह से अभी भी मुश्किलों का सामना कर रही हैं।