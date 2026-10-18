अकासा एयर समेत कई भारतीय एयरलाइंस ने सऊदी अरब की उड़ानों का निलंबन आगे बढ़ाया

एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ने भी सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें रोक दी हैं। ये उड़ानें 24 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी।

अगर, आपने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस से 15 अक्टूबर या उससे पहले की बुकिंग की थी तो आपको भी पैसा वापस लेने या बिना शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख बदलने का विकल्प मिलेगा।

अगर, आपने किसी ट्रैवल पार्टनर के जरिए टिकट बुक की थी तो बेहतर होगा कि आप मदद के लिए सीधे उनसे संपर्क करें।