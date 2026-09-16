भारत को चिप उद्योग में अग्रणीय बनाने के लिए SEMI प्रमुख ने बताई योजना

मनोचा ने साफ किया कि केवल ज्यादा फैक्ट्रियां बनाने से बात नहीं बनेगी। भारत को चिप बनाने के लिए बेहतर सामग्री और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है।

उन्होंने बताया कि भारत में केमिकल उद्योग तो अच्छा है, लेकिन सेमीकंडक्टर से जुड़ी खास सामग्रियों पर अभी और काम करना बाकी है।

सेमीकॉन 2.0 का अगला चरण उपकरण, रिसर्च और ऐसा इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान देगा, जो भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सके।

मनोचा के मुताबिक, अगर भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनानी है तो केवल आंकड़ों से ज्यादा लचीलापन मायने रखता है।