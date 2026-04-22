अजिंक्य रहाणे निवेशक और सलाहकार के रूप में चप्स फुटवियर से जुड़े

भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे अब चुप्स फुटवियर ब्रांड के साथ जुड़ गए हैं। कंपनी ने अपने नए फंडिंग राउंड में उन्हें निवेशक और सलाहकार बनाया है। निवेश की रकम नहीं बताई गई है, लेकिन पुराने निवेशकों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। कंपनी का कहना है कि इस कदम से ब्रांड को आगे बढ़ाने और बाजार में अपनी पहचान मजबूत करने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में कारोबार को नई दिशा मिल सकती है।

उपयोग पैसे का उपयोग कैसे होगा? कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने और नए आइडिया पर काम करने में करेगी। इसके साथ ही, चुप्स अपने ऑफलाइन स्टोर बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्रोडक्ट के बारे में जानें, इसलिए वह प्रचार पर भी ध्यान देगी। इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और कंपनी की बिक्री में भी सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे कारोबार को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

तरीका कंपनी और काम करने का तरीका चुप्स की शुरुआत यशेश मुखी द्वारा साल 2020 में हुई थी। यह ब्रांड आरामदायक चप्पल और ओपन फुटवियर बनाने पर ध्यान देता है। अजिंक्य रहाणे पहले इसके ग्राहक थे, अब वह टीम के साथ मिलकर प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। कंपनी ऐसे फुटवियर पर काम कर रही है जो पैरों को आराम दे और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही हो, जिससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके और उनकी संतुष्टि लगातार बढ़ती रहे।

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