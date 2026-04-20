एयरटेल ने अपने 84 दिन के प्लान की कीमत बढ़ा दी है

एयरटेल का 84 दिन का रिचार्ज प्लान हुआ महंगा, अब कितने चुकाने होंगे दाम?

क्या है खबर?

दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने 84 दिन की वैधता वाले प्रीपेड प्लान की कीमत बढ़ा दी है। इससे 1.5GB प्रतिदिन डेटा वाले प्लान की कीमत 859 रुपये से बढ़कर 899 रुपये हो गई है। इससे पहले तक कंपनी 700 रुपये से 800 रुपये के सेगमेंट में 2 प्रीपेड विकल्प- 799 रुपये और 859 रुपये पेश कर रहा थी, जिनमें सर्कल के आधार पर 77 से 84 दिनों की वैधता के साथ प्रतिदिन 1.5GB या 2GB डेटा मिलता था।