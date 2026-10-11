एयरटेल CEO ने की AI के फायदे के लिए सुरक्षा नियम और सुरक्षित आर्किटेक्चर की मांग

सिंहा भारत सरकार की उस नई पहल का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, जिसमें AI के लिए साफ नियम बनाने की बात कही गई है। इन नियमों में डीपफेक से निपटने और तकनीकी फैसलों में इंसानों को प्राथमिकता देने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

यह एयरटेल के अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल मेल खाता है, जो इस तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादकता बढ़ाना चाहती है और स्मार्ट साइबर सुरक्षा के जरिए धोखाधड़ी को कम करना चाहती है।

अगले 3 सालों में एयरटेल को उम्मीद है कि क्लाउड सर्विसेज, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) ही उसके विकास के प्रमुख आधार होंगे।