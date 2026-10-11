एयरटेल CEO ने की AI के फायदे के लिए सुरक्षा नियम और सुरक्षित आर्किटेक्चर की मांग
एयरटेल बिजनेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शरत सिंहा का कहना है कि जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारे कामकाज का एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है, तब गार्डरेल्स (सुरक्षा नियम) और एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (कंपनी की पूरी व्यवस्था) को तैयार करने का समय आ गया है।
उनका मानना है कि जैसे-जैसे AI और ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका इस्तेमाल सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से किया जाए।
भारत में तकनीक के इस्तेमाल को सही दिशा देने के लिए एयरटेल सरकारी नियामकों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
AI अभियान का किया समर्थन
सिंहा भारत सरकार की उस नई पहल का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, जिसमें AI के लिए साफ नियम बनाने की बात कही गई है। इन नियमों में डीपफेक से निपटने और तकनीकी फैसलों में इंसानों को प्राथमिकता देने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
यह एयरटेल के अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल मेल खाता है, जो इस तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादकता बढ़ाना चाहती है और स्मार्ट साइबर सुरक्षा के जरिए धोखाधड़ी को कम करना चाहती है।
अगले 3 सालों में एयरटेल को उम्मीद है कि क्लाउड सर्विसेज, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) ही उसके विकास के प्रमुख आधार होंगे।