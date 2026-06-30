एयर इंडिया दिल्ली-मेलबर्न मार्ग पर आरामदायक सुविधाओं से लैस बोइंग विमान का करेगी इस्तेमाल

यात्रियों को अब मिलेंगी ये सुविधाएं

यह नया विमान कई शानदार सुविधाएं लेकर आएगा। इसमें 8 आरामदायक फर्स्ट क्लास सुइट्स होंगे, जिनमें यात्रियों को फ्लैट बेड और गोपनीयता के लिए दरवाजे मिलेंगे।

साथ ही, 40 बिजनेस क्लास सीटें होंगी, जो पूरी तरह से लेटकर बेड में बदल जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि विमान में वाई-फाई की सुविधा भी मिलेगी।

यात्रियों के लिए खाने के मेन्यू में भी काफी बदलाव किया गया है, जिसमें भारतीय और वैश्विक दोनों तरह के स्वादिष्ट व्यंजन शामिल होंगे। इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट को भी बेहतर बनाया गया है। प्रीमियम यात्रियों को दिल्ली में नए सिरे से तैयार किए गए महाराजा लाउंज का इस्तेमाल करने का मौका भी मिलेगा।