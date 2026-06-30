एयर इंडिया के विमानों में अब फ्री में ले जा सकेंगे खेल का सामान बिज़नेस Jun 30, 2026

एयर इंडिया अब इकोनॉमी फ्लेक्स, प्रीमियम इकोनॉमी फ्लेक्स और सभी बिजनेस क्लास टिकटों पर खेल का सामान ले जाने का हैंडलिंग चार्ज नहीं लेगी। यह सुविधा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों के लिए है।

इसका मतलब है कि अगर, आप क्रिकेट बैट, गोल्फ किट या भाला जैसा कोई भी खेल का सामान साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं तो आपको इसके लिए अलग से शुल्क नहीं देना होगा, जिससे आपके पैसे बचेंगे।

हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि अगर, आपके सामान का वजन तय सीमा से ज्यादा हो जाता है तो उस पर सामान्य अतिरिक्त सामान शुल्क (बैगेज चार्ज) पहले की तरह ही लागू होगा।