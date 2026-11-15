एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क के लिए फिर से शुरू की नॉनस्टाॅप उड़ानें
लेखन दिनेश चंद शर्मा
एयर इंडिया ने अपनी भारत से न्यूयॉर्क के लिए नॉनस्टॉप उड़ानें 15 नवंबर से फिर से शुरू कर दी हैं। हवाई क्षेत्र पर लगी पाबंदियां हटने के बाद अब यह सफर 22 घंटे की बजाय करीब 17 घंटे में पूरा होगा।
इसका मतलब है कि रोम में अब ईंधन भरने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे यात्रियों को कम परेशानी होगी और वे अपनी मंजिल पर ज्यादा समय बिता पाएंगे।
JFK और नेवार्क तक रोजाना उड़ानें
दिल्ली और मुंबई से JFK और नेवार्क दोनों ही हवाई अड्डों के लिए उड़ानें फिर से रोजाना चलने लगी हैं। इन रूट्स पर आधुनिक एयरबस A350-900 और बोइंग 777-300ER विमान इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
इनमें बिजनेस क्लास सुइट्स, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी सीटें उपलब्ध हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा सभी के लिए थोड़ी और आरामदायक हो सकेगी।