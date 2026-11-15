एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क के लिए फिर से शुरू की नॉनस्टाॅप उड़ानें

एयर इंडिया ने अपनी भारत से न्यूयॉर्क के लिए नॉनस्टॉप उड़ानें 15 नवंबर से फिर से शुरू कर दी हैं। हवाई क्षेत्र पर लगी पाबंदियां हटने के बाद अब यह सफर 22 घंटे की बजाय करीब 17 घंटे में पूरा होगा।

इसका मतलब है कि रोम में अब ईंधन भरने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे यात्रियों को कम परेशानी होगी और वे अपनी मंजिल पर ज्यादा समय बिता पाएंगे।