एयर इंडिया ने दिल्ली-टोरंटो के बीच शुरू की रोजाना की उड़ान

2026-27 की सर्दियों से एयर इंडिया टोरंटो से मुंबई के लिए एक नई नॉनस्टॉप (सीधी) उड़ान भी शुरू करेगी। इसके साथ कनाडा और भारत के बीच हर महीने 4,400 सीटें बढ़ जाएंगी।

अब सप्ताह में कुल 20 उड़ानें होंगी। 10 टोरंटो और नई दिल्ली के बीच, 3 टोरंटो और मुंबई को जोड़ने वाली, साथ ही 7 वैंकूवर से नई दिल्ली के लिए होंगी।

एयरलाइन के मुताबिक, यह विस्तार कनाडा में बसे भारतीय समुदाय को यात्रा के ज्यादा विकल्प देने के लिए किया जा रहा है।

खासकर त्योहारों के दौरान, जब यात्रा की मांग तेज होती है तो इन उड़ानों से लोगों को काफी सुविधा होगी।