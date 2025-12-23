एयर इंडिया देश के 10 सबसे प्रमुख रास्तों पर इंडिगो को दे रही सीधी टक्कर

LOADING...
लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 23, 2025
02:54 pm
क्या है खबर?

एयरलाइन दिग्गज कंपनी एयर इंडिया अब देश के 10 सबसे प्रमुख रास्तों पर इंडिगो एयरलाइन को टक्कर दे रही है। पिछले नवंबर में विस्तारा के एयर इंडिया में विलय के बाद घरेलू एविएशन बाजार की तस्वीर बदल गई। विलय के तुरंत बाद एयर इंडिया ने दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-बेंगलुरु जैसे सबसे व्यस्त रूट्स पर लीडरशिप हासिल कर ली। एक साल के भीतर कंपनी ने कई टॉप रूट्स पर अपनी मौजूदगी और मजबूत की है।

 रूट 

दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-बेंगलुरु पर बढ़त

दिल्ली-मुंबई-दिल्ली सेक्टर में इस महीने दोनों दिशाओं में रोजाना करीब 60 उड़ानें चलेंगी, जो भारत के सबसे व्यस्त एयर कॉरिडोर के लिए बड़ा और अहम आंकड़ा है। सिरियम के डाटा के मुताबिक, एयर इंडिया इस रूट पर हफ्ते में 205 उड़ानें चला रही है, जबकि इंडिगो की संख्या 140 है, जो साफ अंतर दिखाता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की अतिरिक्त उड़ानों से ग्रुप को और मजबूती मिली है, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो गई है।

संतुलन

अन्य प्रमुख रूट्स पर भी बदला संतुलन

दिल्ली-बेंगलुरु रूट पर एयर इंडिया ग्रुप हफ्ते में 159 उड़ानें चला रही है, जबकि इंडिगो 105 उड़ानों तक सीमित है, जिससे दबाव बढ़ा है। दिल्ली-हैदराबाद जैसे रूट पर भी एयर इंडिया ने अब साफ बढ़त बना ली है। हालांकि, इंडिगो अभी मुंबई-बेंगलुरु, दिल्ली-कोलकाता और दिल्ली-चेन्नई जैसे कुछ अहम सेक्टर्स पर आगे बनी हुई है। कुल मिलाकर, टॉप 10 रूट्स पर दोनों एयरलाइनों के बीच मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प हो गया है।

 रणनीति 

फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की रणनीति और आगे की राह

विलय के बाद एयर इंडिया ने अधिक मांग वाले मेट्रो रूट्स पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ध्यान दिया है। कंपनी का जोर उन कॉरिडोर पर है जहां किराया बेहतर मिलता है और बिजनेस क्लास की मांग लगातार ज्यादा बनी रहती है। दूसरी ओर, इंडिगो ने भी किसी बड़े मेट्रो रूट को खाली नहीं छोड़ा है और 'स्ट्रेच' बिजनेस क्लास के जरिये बिजनेस ट्रैफिक पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

