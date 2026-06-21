एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नवी मुंबई से अबू धाबी के लिए शुरू की सीधी उड़ान सेवा 

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नवी मुंबई से अबू धाबी के लिए शुरू की सीधी उड़ान सेवा
एयर इंडिया एक्सप्रेस 15 जुलाई से नवी मुंबई हवाई अड्डे से अबू धाबी के लिए सीधी उड़ानें शुरू कर रहा है। पिछले साल दिसंबर में शुरू हुए इस एयरपोर्ट से यह पहली अंतरराष्ट्रीय सेवा होगी।
शुरुआत में ये उड़ानें सप्ताह में 2 बार चलेंगी, लेकिन 29 जुलाई से इनकी संख्या बढ़कर सप्ताह में 3 हो जाएगी।
कार्गो सेवाओं की शुरुआत
अबू धाबी का मार्ग जुड़ने के साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस अब नवी मुंबई से सप्ताह में कुल 30 उड़ानें भरेगी। इनमें बेंगलुरु और दिल्ली के लिए भी उड़ानें शामिल हैं।
मौजूदा समय में हवाई अड्डे पर रोजाना करीब 20,000 यात्री आते-जाते हैं और 46 शहरों के लिए 149 उड़ानें संचालित होती हैं।
इस सर्दी के मौसम तक हवाई अड्डे का लक्ष्य रोजाना उड़ानों की संख्या 300 तक पहुंचाना है। यात्री सेवाओं के अलावा, 15 जुलाई से यहां से सामान भेजने की कार्गो सेवा भी शुरू हो रही है।
इसे जल्द ही बढ़ाकर सप्ताह में 18 कार्गो उड़ानों तक किया जाएगा। यह दर्शाता है कि हवाई अड्डा कितनी तेजी से एक महत्वपूर्ण ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर विकसित हो रहा है।