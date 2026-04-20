एयर इंडिया ने ड्रेसकोर्ड विवाद को लेकर स्पष्टीकरण दिया है

लेंसकार्ट के बाद अब घिरी एयर इंडिया, बिंदी-टीका लगाने के नियमों पर दिया स्पष्टीकरण

क्या है खबर?

चश्मे बेचने वाली कंपनी लेंसकार्ट के ड्रेसकोड नियमों को लेकर अभी विवाद थमा ही नहीं है, उससे पहले एयर इंडिया को कर्मचारियों को दिए दिशा-निर्देश के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय एयरलाइन ने केबिन क्रू सदस्यों के सिंदूर, टीका या बिंदी लगाने पर रोक लगा दी है। हालांकि, बिंदी को लेकर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय कुछ शर्तें लगाई हैं। इसको लेकर दिए निर्देश ऑनलाइन सामने के बाद बवाल मच गया है।